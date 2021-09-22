Британские СМИ откопали поражение Усика. Но это было 15 лет назад в среднем весе

В преддверии субботнего столкновения между Энтони Джошуа и Александром Усиком британской прессе непросто найти уязвимые места в резюме боксера из украинского Симферополя, ведь Усик в любителях побеждал на Олимпиаде, брал золото на чемпионатах мира и Европы, затем провел шесть победных боев в лиге WBS, а в профессионалах становился абсолютным чемпионом мира и ни разу за 18 появлений на ринге не побывал в нокдауне.
И все-таки даже Усику приходилось сталкиваться с неудачами, а самое болезненное фиаско на ринге настигло украинца 15 лет назад на чемпионате Европы в Пловдиве, когда Александр еще выступал в среднем весе (до 75 кг).
«Он был аутсайдером, а я – фаворитом», - вспоминает Матвей Коробов, звездный любитель-средневес, который в те годы дважды становился чемпионом мира.
«Я никогда не слышал об Усике. Мы ездили в разные страны на международные турниры, но я никогда его раньше не видел».
Британец Стивен Смит тоже боксировал на чемпионате Европы в Болгарии в июле 2006 года.
«Я помню Коробова», - сказал Смит.
«Он всех останавливал на турнире. Он всех отправлял на канвас ринга. В то время он был невероятным бойцом».
Тот бой между Усиком и Коробовым был становлен по правилу милосердия. И украинец на самом деле нуждался в такой остановке.
«Был нокдаун, потом бой остановили», - вспоминает Коробов.
«Думаю, я сбил его с ног. Рефери отсчитал нокдаун. Если не ошибаюсь, это был конец второго раунда. В третьем раунде бой был остановлен, потому что я был впереди на много очков».
«Коробов часто выигрывал по правилу превосходства, когда опережал своих соперников на 20 очков. Сейчас представить подобное с Усиком невозможно, но в то время это никого не удивило. Наверное, все этого ждали. Коробов делал это со всеми», - говорит Смит.
Спустя три месяца Коробов и Усик в Азербайджане должны были провести реванш, но Александр не вышел на ринг и пропустил соперника дальше по сетке без боя.
Тони Джефферис, бронзовый призер Олимпиады-2012, объясняет, почему Усик так резко сменил весовую категорию и стал боксировать с 90-килограммовыми оппонентами.
«Коробов выступал в 75 кг, затем перешел в 81 кг, где был и я», - сказал Джеффрис.
«Усик же поднялся в категорию до 91 кг. Мы слышали, что единственная причина, по которой он не попал в состав сборной Украины в 81 кг заключалась в том, что у них был Исмаил Силлах, еще один действительно талантливый боец. Поэтому Усику пришлось подняться в весовой категории, поскольку этот парень был фаворитом в команде. Звучит смехотворно, но Усик перешел в 91 кг и стал доминировать там».
Усик, несмотря на лишние килограммы, сохранил свои острые, как бритва, рефлексы, и нанес болезненное поражение Дэнни Прайсу, не пустив британца на Олимпиаду в Пекине.
«Когда Усик поднялся до 91 кг для участия в отборочных боях к Олимпиаде, мы думали, что Дэнни будет слишком большим для него. Прайс был ростом в 195 сантиметров. Он был большим, высоким и мощным», - вспоминает Смит.
Это может быть легкий бой для кого-то из них, а может быть тяжелый или короткий. Никогда не угадаешь. На этом уровне каждый удар опасен, если он нанесен правильно, в нужное время и в нужном месте».
Александр Усик сделал правильные шаги после сокрушительного поражения от Матвея Коробова и нашел себя в весовой категории гигантов. Он намного лучше готов противостоять габаритам Энтони Джошуа, чем считают на Туманном Альбионе.