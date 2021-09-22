Британские СМИ откопали поражение Усика. Но это было 15 лет назад в среднем весе

По материалам Sky Sports

В преддверии субботнего столкновения между Энтони Джошуа и Александром Усиком британской прессе непросто найти уязвимые места в резюме боксера из украинского Симферополя, ведь Усик в любителях побеждал на Олимпиаде, брал золото на чемпионатах мира и Европы, затем провел шесть победных боев в лиге WBS, а в профессионалах становился абсолютным чемпионом мира и ни разу за 18 появлений на ринге не побывал в нокдауне.

И все-таки даже Усику приходилось сталкиваться с неудачами, а самое болезненное фиаско на ринге настигло украинца 15 лет назад на чемпионате Европы в Пловдиве, когда Александр еще выступал в среднем весе (до 75 кг).

«Он был аутсайдером, а я – фаворитом», - вспоминает Матвей Коробов, звездный любитель-средневес, который в те годы дважды становился чемпионом мира.

«Я никогда не слышал об Усике. Мы ездили в разные страны на международные турниры, но я никогда его раньше не видел».

Британец Стивен Смит тоже боксировал на чемпионате Европы в Болгарии в июле 2006 года.

«Я помню Коробова», - сказал Смит.

«Он всех останавливал на турнире. Он всех отправлял на канвас ринга. В то время он был невероятным бойцом».

Тот бой между Усиком и Коробовым был становлен по правилу милосердия. И украинец на самом деле нуждался в такой остановке.

«Был нокдаун, потом бой остановили», - вспоминает Коробов.

«Думаю, я сбил его с ног. Рефери отсчитал нокдаун. Если не ошибаюсь, это был конец второго раунда. В третьем раунде бой был остановлен, потому что я был впереди на много очков».

«Коробов часто выигрывал по правилу превосходства, когда опережал своих соперников на 20 очков. Сейчас представить подобное с Усиком невозможно, но в то время это никого не удивило. Наверное, все этого ждали. Коробов делал это со всеми», - говорит Смит.

Спустя три месяца Коробов и Усик в Азербайджане должны были провести реванш, но Александр не вышел на ринг и пропустил соперника дальше по сетке без боя.

Тони Джефферис, бронзовый призер Олимпиады-2012, объясняет, почему Усик так резко сменил весовую категорию и стал боксировать с 90-килограммовыми оппонентами.

«Коробов выступал в 75 кг, затем перешел в 81 кг, где был и я», - сказал Джеффрис.

«Усик же поднялся в категорию до 91 кг. Мы слышали, что единственная причина, по которой он не попал в состав сборной Украины в 81 кг заключалась в том, что у них был Исмаил Силлах, еще один действительно талантливый боец. Поэтому Усику пришлось подняться в весовой категории, поскольку этот парень был фаворитом в команде. Звучит смехотворно, но Усик перешел в 91 кг и стал доминировать там».

Усик, несмотря на лишние килограммы, сохранил свои острые, как бритва, рефлексы, и нанес болезненное поражение Дэнни Прайсу, не пустив британца на Олимпиаду в Пекине.

«Когда Усик поднялся до 91 кг для участия в отборочных боях к Олимпиаде, мы думали, что Дэнни будет слишком большим для него. Прайс был ростом в 195 сантиметров. Он был большим, высоким и мощным», - вспоминает Смит.

Джеффрис признает, что победа по очкам над Прайсом была доказательством того, что Усика уже тогда не смущали габариты или сила соперника.

«Было похоже на то, что парень крут. Усик просто бегал кругами вокруг соперников, играл с ними, делая то, что ему хотелось».

Но что там Коробов? Какими он видит перспективы Усика в субботнем столкновении с Джошуа?

«Конечно, Джошуа выше, но я верю, что Усик способен справиться с разницей в габаритах. С его скоростью, с его работой ног, с его комбинациями он может легко победить Джошуа.

Это может быть легкий бой для кого-то из них, а может быть тяжелый или короткий. Никогда не угадаешь. На этом уровне каждый удар опасен, если он нанесен правильно, в нужное время и в нужном месте».

Александр Усик сделал правильные шаги после сокрушительного поражения от Матвея Коробова и нашел себя в весовой категории гигантов. Он намного лучше готов противостоять габаритам Энтони Джошуа, чем считают на Туманном Альбионе.