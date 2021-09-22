Уайт не исключил ранний нокаут в бою Джошуа – Усик

«Временный» чемпион WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) поделился прогнозом на бой между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Если Джошуа задаст темп, то может добиться раннего нокаута. Но если он захочет поспорить с Усиком, кто из них лучший боксер, то может столкнуться с проблемами.

Усик – хороший и агрессивный левша, но у Джошуа есть габариты и сила. Он остановит его в первых пяти, шести или семи раундах. Надеюсь, он вернется к себе прежнему и начнет давить на Усика", - приводит слова Уайта BoxingScene.

Усик и Джошуа встретятся на ринге 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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