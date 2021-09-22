Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альварес озвучил причину драки с Плантом
У соперника Канело оказался слишком длинный язык
фото - boxingscene.com
Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) подрался с Калебом Плантом (21-0, 12 КО) на пресс-конференции перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.
"Он может говорить мне все, что хочет, но не о моей маме. Я нокаутирую всех, кто что-то скажет моей маме.
Плант замахнулся первым. Я просто оттолкнул его, но он был первым. А потом я сделал то, что должен был сделать", - приводит слова Альвареса BoxingScene.
Бой между Саулем Альваресом и Калебом Плантом состоится 6 ноября в Лас-Вегасе.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Герой футбольного дня. Владимир Танчик
- Луческу и научная революция: от школьных тетрадей до аналитики для ПСЖ
- Первый ассист Малины, шок-контент от Металлиста и тащер Суарес. Главные новости за 21 сентября
- Хэй пророчит Джошуа брутальную победу над Усиком
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО