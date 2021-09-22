Альварес озвучил причину драки с Плантом

Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) подрался с Калебом Плантом (21-0, 12 КО) на пресс-конференции перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

"Он может говорить мне все, что хочет, но не о моей маме. Я нокаутирую всех, кто что-то скажет моей маме.

Плант замахнулся первым. Я просто оттолкнул его, но он был первым. А потом я сделал то, что должен был сделать", - приводит слова Альвареса BoxingScene.

Бой между Саулем Альваресом и Калебом Плантом состоится 6 ноября в Лас-Вегасе.

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