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Джошуа – Усик: за кулисами боя. День II. ВИДЕО

Бокс
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Новая порция информации из Лондона

Джошуа – Усик: за кулисами боя. День II. ВИДЕО

фото - boxingscene.com

Новина українською

Промоутерская компания Matchroom Boxing на своем YouTube-канале продолжает знакомить с закулисьем боя между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Во второй части сделан акцент на открытых тренировках боксеров, а также на том, что Джошуа подписал пожизненный контракт с компанией Эдди Хирна.

Усик и Джошуа выяснят сильнейшего 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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