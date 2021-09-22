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Джошуа – Усик: за кулисами боя. День II. ВИДЕО
Новая порция информации из Лондона
фото - boxingscene.com
Промоутерская компания Matchroom Boxing на своем YouTube-канале продолжает знакомить с закулисьем боя между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Во второй части сделан акцент на открытых тренировках боксеров, а также на том, что Джошуа подписал пожизненный контракт с компанией Эдди Хирна.
Усик и Джошуа выяснят сильнейшего 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
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