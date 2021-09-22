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Украинца Чолача пригласили тренироваться с клубом НХЛ

Бокс
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Звучит перспективно

Украинца Чолача пригласили тренироваться с клубом НХЛ

фото - uhl.ua

Новина українською

Артур Чолач, первый с 2007 года украинский хоккеист, выбранный на драфте НХЛ, вошел в список хоккеистов Вегас Голден Найтс для участия в тренировочном лагере перед стартом нового сезона.

Чолач в лагере новичков отыграл за Вегас два матча и сумел впечатлить тренерский штаб взрослой команды.

Тренировочный лагерь Вегаса продлится с 22 по 10 октября.

Новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.

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В статье: НХЛ Вегас Голден Найтс Артур Чолач
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