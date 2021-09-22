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Джошуа хочет отомстить Усику за Беллью
А еще был Чисора
Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) вспомнил о дебюте Александра Усика (18-0, 13 КО) в Великобритании, когда осенью 2018 года украинец в Манчестере нокаутом отправил на пенсию Тони Беллью.
"Я в хорошей форме как физически, так и психологически. Со мной все должно быть в порядке. Это большой бой, большое давление.
Тони Беллью был на другом этапе карьеры, когда принял бой с Усиком. Я нахожусь на иной стадии. Поэтому значение этого боя для меня отличается от того, что поединок с Усиком значил для Беллью. Тони выдал очень хороший бой, но потерпел неудачу. Такое случается в боксе. Я сделаю все, чтобы обернуть вспять то, что случилось с Беллью, и закончить бой в свою пользу.
Я чувствую, что у меня ничего не останется, если я не одержу эту победу. Но это не конец пути, а только начало новой главы", - сказал британец.
Бой Джошуа – Усик пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
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