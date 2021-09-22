Усик никогда не падал на ринге – у Джошуа таких случаев хватает

Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма проведет бой с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Претендент за 8 лет карьеры на профи-ринге ни разу не встречался с канвасом ринга, а вот Джошуа неоднократно сталкивался с такими моментами.

Впервые в нокдауне Джошуа побывал в апреле 2017 года в бою с Владимиром Кличко. Тогда Энтони пропустил тяжелейший правый прямой в голову, но смог вернуться и переломить ход боя.

Спустя два года в Нью-Йорке Джошуа трижды падал в бою с Энди Руисом, пока судья в седьмом раунде не прекратил избиение британца. К слову, в том поединке Энтони также первым сбил соперника с ног, но мгновенно упустил инициативу.

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