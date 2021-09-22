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Хирн: Джошуа должен расколоть Усика
Эдди высказался о предстоящем поединке
Эдди Хирн, промоутер действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, высказался о предстоящем бое Энтони и бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе, украинца Александра Усика.
"Я очень нервничаю, и это здорово. Я и впрямь хочу нервничать, потому что так я точно знаю, что это великий бой. Предстоящий поединок, наверно, будет самым сложным для Энтони, но я думаю, что он всерьёз нацелен на то, чтобы доказать всему миру, насколько хорош.
Он здорово готов к этому бою, но, естественно, задача, которую ему предстоит решить, не из простых. Ему будет противостоять парень, который очень силён морально. Просто не могу дождаться, чтобы наконец стать свидетелем этого выдающегося противостояния. Усик будет крепким орешком, но Джошуа должен его расколоть, а затем избить и, надеюсь, уничтожить", — приводит слова Хирна Daily Mail.
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