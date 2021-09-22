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Усик: Не думал, что я андердог в бою с Джошуа

Бокс
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Александр сосредоточен на цели

Усик: Не думал, что я андердог в бою с Джошуа

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Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) поделился мыслями накануне поединка с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Я не думал о том, что я андердог. Я выложился на максимум, прошел основательную подготовку, лагерь. Я никогда не думал об этом, я просто буду боксировать.

Меня не волнуют люди, которые меня недооценивают. Если люди так думают, это их проблема, а не моя.

Этот бой с Энтони можно назвать запоздалым, он должен был произойти год назад. Я сосредоточен на том, чтобы стать чемпионом в супертяжелом весе, меня не мотивируют деньги, титулы или пояса, моя единственная мотивация – бокс, и это то, что я делаю ради бокса", – сказал Усик.

Поединок пройдет 25 сентября в Лондоне.

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В статье: Александр Усик
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