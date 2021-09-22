Гвоздик: Задача Усика — раздергать Джошуа

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал, что думает о чемпионском поединке в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Александром Усиком, который 25 сентября пройдет в Лондоне.

"Не думаю, что бой будет развиваться быстро. Основная задача Джошуа — выдерживать дистанцию, покидать джеб. Бой ‘на тихой волне’ его устроит. Плюс, поединок пройдет в Англии, где будет боксировать самая большая британская звезда в боксе, которую терять никто не хочет", — объяснил Гвоздик.

"Для Саши, наоборот, бой ‘на тихой волне’ — не вариант. Ему, наоборот, нужно быть активным, подавить Джошуа темпом, комбинациями, постоянно закручивать его. Не заряжаться на удар, поскольку не думаю, что Саша впечатлит этим Джошуа на уровне супертяжелого веса".

"Джошуа будет сидеть за джебом. Задача Усика — раздергать его, заставить промахиваться, чтобы он уставал. А это Саше по силам. На мой взгляд, Саша более мастеровитый, у него лучше работа ногами. Не хочу сказать, что Джошуа — профан. Он очень хороший боксер, но Саша просто сильнее в таких компонентах".

"Стоит ли Усику взять на вооружение тактику Руиса в его победном бою с Джошуа? Не думаю, что это подходящий или показательный бой для Усика. Руис — боксер, который несмотря на свою физиологию, может даже стоя на месте оказывать давление. У Саши такой возможности, на мой взгляд, нет. Плюс, не скажу, что у Руиса была какая-то особенная тактика. Человек получил уведомление за две недели до боя, вышел за самым большим чеком, еще и победил. Использовать ошибки Джошуа, которые высветил Руис, Саша может и обязан, но не думаю, что есть смысл говорить о тактике Руиса".