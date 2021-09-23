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Бой Джошуа – Усик обслужит судья из Великобритании

Бокс
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Это очень странно

Бой Джошуа – Усик обслужит судья из Великобритании

Фото: instagram.com

Новина українською

Стало известно, кто в субботу вечером будет находиться на ринге вместе с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Главным рефери поединка назначен британец Майкл Александер, который ранее работал на боях при участии Билли Джо Сондерса, Наоя Иноуэ, Каллума Смита, Жервонты Дэвиса и Келла Брука, но никогда не судил поединки топового уровня в супертяжелом весе.

Ховард Фостер (Великобритания), Стив Вайсфельд (США) и Виктор Фесечко (Украина) займутся подсчетом судейских записок.

Бой Джошуа – Усик пройдет на 60-тысячном футбольном стадионе Тоттенхэма.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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