  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Экс-тренер Гвоздика ждет ограбления в бою Джошуа – Усик
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-тренер Гвоздика ждет ограбления в бою Джошуа – Усик

Бокс
(1 голосов)

Не хочется думать об этом

Экс-тренер Гвоздика ждет ограбления в бою Джошуа – Усик

фото - boxingscene.com

Новина українською

Известный американский тренер и эксперт Тедди Атлас высказался по бою между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Чего я жду от боя? Как Усик, украинский парень, может получить справедливое решение в Лондоне?

Как он может получить решение, если он победит? Это не будет легко, но если он победит, как ему могут поднять руку и назвать чемпионом? Как такое может случиться? Еще раз, говорим правду. Наш спорт коррумпирован.

Это будет очень интересный бой. Самый большой интерес в том, о чем я говорил в начале. Я не хочу слышать эту чушь, что ты должен быть на голову сильнее чемпиона. Не хочу слышать эту дрянь. Раз ты выиграл – значит выиграл", - сказал Атлас.

Усик и Джошуа встретятся на ринге 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тедди Атлас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...