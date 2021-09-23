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Экс-тренер Гвоздика ждет ограбления в бою Джошуа – Усик
Не хочется думать об этом
фото - boxingscene.com
Известный американский тренер и эксперт Тедди Атлас высказался по бою между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
"Чего я жду от боя? Как Усик, украинский парень, может получить справедливое решение в Лондоне?
Как он может получить решение, если он победит? Это не будет легко, но если он победит, как ему могут поднять руку и назвать чемпионом? Как такое может случиться? Еще раз, говорим правду. Наш спорт коррумпирован.
Это будет очень интересный бой. Самый большой интерес в том, о чем я говорил в начале. Я не хочу слышать эту чушь, что ты должен быть на голову сильнее чемпиона. Не хочу слышать эту дрянь. Раз ты выиграл – значит выиграл", - сказал Атлас.
Усик и Джошуа встретятся на ринге 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
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