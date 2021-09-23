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Ярмоленко на вертолете прилетит на бой Усика

Бокс
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У боксера будет звездная поддержка

Ярмоленко на вертолете прилетит на бой Усика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский журналист Максим Розенко в Facebook сообщил, что вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко в субботу вечером будет присутствовать на стадионе Тоттенхэма, где Александр Усик (18-0, 13 КО) попробует отобрать у Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Что интересно, Вест Хэм в день боя Джошуа – Усик проведет выездной матч АПЛ с Лидсом. Чтобы успеть на бокс, Ярмоленко вместе с одноклубником Декланом Райсом прилетит в Лондон на вертолете.

Накануне Андрей Ярмоленко помог Вест Хэму победить Манчестер Юнайтед в Кубке лиги.

Гол был так близко! ВИДЕО, как Ярмоленко попал в штангу в игре с Манчестер Юнайтед

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В статье: Андрей Ярмоленко Александр Усик Энтони Джошуа
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