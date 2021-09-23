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Виталий Кличко и Ломаченко посетят бой Джошуа – Усик

Бокс
(1 голосов)

Владимира не будет

Виталий Кличко и Ломаченко посетят бой Джошуа – Усик

facebook.com/Vitaliy.Klychko

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Генеральный директор компании К2 Promotions Ukraine Александр Красюк в Instagram сообщил, что в субботу в Лондоне на стадионе Тоттенхэма в бою с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Александра Усика (18-0, 13 КО) поддержат два легендарных украинских боксера.

Вживую за боем Джошуа – Усик будут наблюдать Виталий Кличко и Василий Ломаченко. А вот Владимир Кличко главный поединок года посетить не сможет.

Ранее стало известно, что вживую Усика в бою с Джошуа поддержит и звездный украинский футболист Андрей Ярмоленко.

Бой Джошуа – Усик начнется ориентировочно в 00:00 по киевскому времени.

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В статье: Виталий Кличко Александр Усик Василий Ломаченко Энтони Джошуа
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