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Виталий Кличко и Ломаченко посетят бой Джошуа – Усик
Владимира не будет
facebook.com/Vitaliy.Klychko
Генеральный директор компании К2 Promotions Ukraine Александр Красюк в Instagram сообщил, что в субботу в Лондоне на стадионе Тоттенхэма в бою с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Александра Усика (18-0, 13 КО) поддержат два легендарных украинских боксера.
Вживую за боем Джошуа – Усик будут наблюдать Виталий Кличко и Василий Ломаченко. А вот Владимир Кличко главный поединок года посетить не сможет.
Ранее стало известно, что вживую Усика в бою с Джошуа поддержит и звездный украинский футболист Андрей Ярмоленко.
Бой Джошуа – Усик начнется ориентировочно в 00:00 по киевскому времени.
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