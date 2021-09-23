Джошуа – Усик: за кулисами боя. День III. ВИДЕО

Промоутерская компания Matchroom Boxing на своем YouTube-канале представила третью часть закулисья боя между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

В среду Усик и Джошуа были заняты медийными мероприятиями – оба боксера сходили на фотосессию и поговорили с прессой.

На ринг Джошуа и Усик выйдут 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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