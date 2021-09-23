Фьюри рассказал, за кого будет болеть в бою Джошуа и Усика

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) поделился мыслями о бое между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Хочу ли я, чтобы Джошуа победил Усика? Определенно. Потому что нет никакого смысла в том, что я изобью Усика, а с Джошуа будет большой бой, который все хотят видеть. Надеюсь, этот бодибилдер не проиграет Усику.

Мне все говорят, что Усик слишком маленький. Но он больше, чем Мухаммед Али, Майк Тайсон и Эвандер Холифилд. Определенно, Усик хороший боксер.

Мой бой с Уайлдером? Джошуа не нужно беспокоиться обо мне. На этот раз я уничтожу его гораздо быстрее, чем за семь раундов", - цитирует Фьюри Daily Mail.

Усик и Джошуа проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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