Ломаченко прилетел в Лондон на бой Джошуа – Усик

Единственный в истории Украины чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) прилетел в Лондон за два дня до боя между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Ожидается, что компанию Ломаченко в команде поддержки Усика составят Виталий Кличко и Андрей Ярмоленко.

Бой Джошуа – Усик пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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