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Ломаченко прилетел в Лондон на бой Джошуа – Усик
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Getty Images/Global Images Ukraine
Единственный в истории Украины чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) прилетел в Лондон за два дня до боя между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Ожидается, что компанию Ломаченко в команде поддержки Усика составят Виталий Кличко и Андрей Ярмоленко.
Бой Джошуа – Усик пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
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