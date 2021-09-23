Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик перед боем с Джошуа пришел на пресс-конференцию в образе Джокера
Эффектно
В эти минуты в Лондоне началась официальная пресс-конференция перед боем между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Усик появился на пресс-конференции в образе известного кинозлодея Джокера.
That suit...— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 23, 2021
????or ????#JoshuaUsyk pic.twitter.com/9z4h8jKq1h
Усик и Джошуа проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Луческу назвал двух игроков Динамо, которых не хватало в матче с Шахтером
- Ступар о судействе матча Шахтер - Динамо: Арбитр не мешал игре. Футболисты поняли, что ему можно доверять
- Де Дзерби прокомментировал ситуацию с контрактом Марлоса
- Убойный правый прямой Кличко против Джошуа и еще 24 эпичных удара в боксе. ВИДЕО
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...