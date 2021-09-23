Усик перед боем с Джошуа пришел на пресс-конференцию в образе Джокера

В эти минуты в Лондоне началась официальная пресс-конференция перед боем между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Усик появился на пресс-конференции в образе известного кинозлодея Джокера.

Усик и Джошуа проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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