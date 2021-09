Ничья: Джошуа и Усик провели дуэль взглядов

Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) впервые посмотрели друг другу в глаза перед субботним столкновением.

