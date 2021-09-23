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Василий Ломаченко прибыл в Лондон

Бокс
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Василий приехал поддержать своего кума Александра Усика

Василий Ломаченко прибыл в Лондон

Новина українською

Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко прибыл в Лондон поддержать Александра Усика в поединке против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа.

Бой Джошуа – Усик состоится в ночь на 26 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма".

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко Энтони Джошуа
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