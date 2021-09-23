Арум поделился впечатлениями от работы с Гвоздиком

Глава Top Rank Боб Арум поделился мнением о бывшем чемпионе мира в полутяжелом весе Александре Гвоздике (17-1, 14 КО).

"Я обожаю Гвоздика. Если бы я не доллара не заработал с ним, оно бы того стоило хотя бы из-за тех разговоров, которые у нас были с Александром.

Гвоздик – один из самых умных людей, которых я встречал. Он не только самый умный спортсмен, но и человек. Он знает все: о политике, мире. Он невероятно много читает.

Мой опыт работы с Гвоздиком был великолепным. Я получал удовольствие от каждого мгновения", – сказал Арум.