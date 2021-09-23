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Джошуа: Думаю, Усик рад тому, что выступал так долго в любителях

Бокс
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По мнению Энтони, именно это и есть большой плюс Александра

Джошуа: Думаю, Усик рад тому, что выступал так долго в любителях

Новина українською

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с украинским супертяжеловесом Александром Усиком (18-0, 13 KO).

"Если я не ошибаюсь, то Усик боксировал в течение 10-12 лет как любитель перед тем, как выступить на Олимпийских играх и на чемпионате мира. Думаю, он рад тому, что имеет такой опыт в любителях.

Наверное, Усику комфортно так же, как и мне сейчас. Я не боксировал так долго, как он, но я всегда чувствую себя комфортно в поединках.

Сейчас я очень жду того, что делаю уже много лет – очередную тренировку в лагере, который состоится в эту субботу", – приводит слова Джошуа Tribuna со ссылкой на Matchroom Boxing.

Бой Усика и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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