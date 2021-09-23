Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко назвал дату своего следующего боя
Украинец встретится с Комми
Boxingscene
Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в интервью для iFL TV назвал дату следующего поединка.
"11 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке состоится мой следующий поединок против Ричарда Комми.
Конечно, мне хочется провести реванш с Лопесом, но никто не знает что будет, поскольку сегодня они соглашаются драться, завтра отказываются, а послезавтра снова говорят "да". Мы не знаем, чего от них ждать. Также у них есть бой. Лопес будет драться в октябре с Камбососом и после этого мы все узнаем".
Популярное сейчас
- Бой года: где смотреть битву Джошуа и Усика в Лондоне?
- Тебя будут любить девушки, но отказывайся от походов в клуб. Милевский написал письмо юному себе
- Ступар о судействе матча Шахтер - Динамо: Арбитр не мешал игре. Футболисты поняли, что ему можно доверять
- Усик - Джошуа: главный бой года. Детальный анализ и прогноз
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО