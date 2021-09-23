Ломаченко назвал дату своего следующего боя

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в интервью для iFL TV назвал дату следующего поединка.

"11 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке состоится мой следующий поединок против Ричарда Комми.

Конечно, мне хочется провести реванш с Лопесом, но никто не знает что будет, поскольку сегодня они соглашаются драться, завтра отказываются, а послезавтра снова говорят "да". Мы не знаем, чего от них ждать. Также у них есть бой. Лопес будет драться в октябре с Камбососом и после этого мы все узнаем".