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Владимир Кличко высказался о бое Джошуа – Усик
Высказался нейтрально
фото - mmaonline.ru/
Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко отреагировал на грядущий бой между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
«В ожидании захватывающего поединка между Усиком и Джошуа. Не могу дождаться этой войны между чемпионами. Это очень волнительно», - написал Кличко-младший в Твиттере.
Exciting matchup, @anthonyjoshua ???? @usykaa fight. Looking forward to a war amongst Champions!! Makes me so excited … pic.twitter.com/LotvXe1NVc— Klitschko (@Klitschko) September 23, 2021
Кличко принял нейтральную сторону в бою Джошуа и Усика и отказался помогать советами кому-либо из боксеров.
Бой Джошуа – Усик состоится в субботу в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
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