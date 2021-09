Владимир Кличко высказался о бое Джошуа – Усик

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко отреагировал на грядущий бой между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

«В ожидании захватывающего поединка между Усиком и Джошуа. Не могу дождаться этой войны между чемпионами. Это очень волнительно», - написал Кличко-младший в Твиттере.

Exciting matchup, @anthonyjoshua ???? @usykaa fight. Looking forward to a war amongst Champions!! Makes me so excited … pic.twitter.com/LotvXe1NVc