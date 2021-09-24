  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Владимир Кличко высказался о бое Джошуа – Усик
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владимир Кличко высказался о бое Джошуа – Усик

Бокс
(2 голосов)

Высказался нейтрально

Владимир Кличко высказался о бое Джошуа – Усик

фото - mmaonline.ru/

Новина українською

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко отреагировал на грядущий бой между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

«В ожидании захватывающего поединка между Усиком и Джошуа. Не могу дождаться этой войны между чемпионами. Это очень волнительно», - написал Кличко-младший в Твиттере.

Кличко принял нейтральную сторону в бою Джошуа и Усика и отказался помогать советами кому-либо из боксеров.

Бой Джошуа – Усик состоится в субботу в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко Александр Усик Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...