Ночной кошмар для чемпиона? Британские эксперты оценили шансы Усика в бою с Джошуа

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа в субботу вечером на стадионе Тоттенхэма столкнется с обязательным претендентом WBO Александром Усиком.

Сможет ли Джошуа противостоять безупречному боксерскому интеллекту Усика, который ни разу не проигрывал на профи-ринге и добился статуса абсолютного чемпиона в супертяжелом весе? Ответ ищут эксперты Sky Sports.

«Владимир Кличко был чрезвычайно хорошим техничным бойцом, умным боксером со всесторонними навыками, но к бою с Джошуа он подошел на закате своей феноменальной карьеры. Усик же находится в расцвете сил, он левша, а это важный нюанс, ведь в любителях Джошуа проигрывал боксерам-левшам. На профи-ринге Джошуа лишь однажды дрался с левшой – и этот короткий бой с Чарльзом Мартиным не дал никаких ответов.

Усик чрезвычайно искусен, с невероятным любительским послужным списком. Он непобедим в 18 боях на профи-ринге, он силен не только скоростью и навыками, но и интеллектуальными играми, своим образом мышления. Он очень сильный человек.

Считаю, что это самый тяжелый бой в жизни Энтони Джошуа. Может быть, не на ментальном уровне, потому что у него был реванш с Энди Руисом, который избил его в первом бою, но Усик – безусловно, самая сложная проблема, с которой ему когда-либо приходилось сталкиваться».

«Я бы сказал, что у Усика лучший боксерский IQ среди всех бойцов, с которыми встречался Джошуа. Он должен найти способ, как оказывать давление на Усика, но при этом не быть безрассудным.

Это должно быть разумное давление, он должен заставить Усика чувствовать себя неловко, как это делал Чисора. Но у Джошуа определенно лучше технические способности, плюс он способен побеспокоить Усика своим джебом.

Усик очень хорош в поддержании дистанции, он умеет делать небольшой шаг назад и резко возвращаться в зону досягаемости. Своими финтами, своим джебом левши он может провоцировать Джошуа на удары, а затем контратаковать.

Усик высасывает энергию соперников своим физическим присутствием. Вы всегда чувствует угрозу – в этом он хорош».

«Определенно – это самый технически сложный бой для Джошуа, потому что Усик технически подкован во всех аспектах бокса. Некоторые сравнивают его с Василием Ломаченко, у которого не менее высокий набор навыков.

Усик и Джошуа оба брали золото на Олимпийских играх, но Усик добивался статуса абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, который в то время был наполнен грозными боксерами.

Джошуа должен использовать свои габариты и силу, поскольку Усик не является прирожденным супертяжем. Если Энтони вступит в техническую битву с Усиком, попытается за счет джеба держаться подальше от опасностей, чтобы победить по очкам, то это, вероятно, единственный способ, каким он может проиграть».

«У Энтони Джошуа есть большие победы над Владимиром Кличко и Александром Поветкиным, которые оба были очень хороши в техничном плане, но прошли пик карьеры. Усик, вероятно, сейчас находится в самом расцвете сил. У него было два боя в супертяжелом весе, но он представляет реальную угрозу для Джошуа.

Olympic Champ vs Olympic Champ Unified Heavy vs Undisputed Cruiser This is ???????????????????????????? ???? #JoshuaUsyk pic.twitter.com/MkucAsui0H

Усик – левша, он очень хорош на ногах, чтобы перемещаться в пределах и за пределами досягаемости. Он достаточно быстр, чтобы создать проблемы в хэвивейте, он создает углы, которые могут побеспокоить любого из больших парней в этом дивизионе, потому что они не такие мобильные.

Также Усик может задавать приличный темп и терпеливо делать свою работу. Он знает, что потребуется несколько раундов, что чтобы навязать свою игру и измотать соперника, а затем он будет смотреть, как можно причинить вред своими ударами».

«Александр Усик – лучший боец, которого мы когда-либо видели на ринге с Энтони Джошуа. С точки зрения успеха – в любителях и профессионалах – он лучший.

Не все это понимают. Люди могут подумать, что Джошуа выходит на ринг с крузером, но я считаю, что Усик лучший. Он просто победитель во всем.

Усик хорошо давит на соперников и при этом особо ничего не делает. Он заставляет бойцов думать, что будет оказывать на них давление, заставляет их выбрасывать удары, которые они не хотят наносить, заставляет их работать в таком темпе, в котором они не хотят работать. В этом он очень хорош – он проделал это с Тони Беллью.

Я видел, как этот парень спарринговал с Владимиром Кличко, когда тот готовился к бою с Тайсоном Фьюри. И он был кошмаром для Кличко».

«В техническом плане Усик – лучший боец, с которым встречался Джошуа. Вы можете сказать: «А как насчет Владимира Кличко?». Но на том этапе карьеры Кличко был в возрасте и проводил мало боев.

Стиль Усика должен стать настоящим кошмаром для Джошуа. Но в супертяжелом весе он гораздо более предсказуемый, до него легче добраться, чем это было в тяжелом дивизионе.

Short and sweet from Oleksandr Usyk at his press conference...????????



Book Joshua vs Usyk, live on Sky Sports Box Office on September 25 ????https://t.co/plinW1qI4Z pic.twitter.com/4l8TA60LlB