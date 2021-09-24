  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа объяснил, почему Усику пришлось непросто в бою с Чисорой
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа объяснил, почему Усику пришлось непросто в бою с Чисорой

Бокс
(1 голосов)

Слова чемпиона

Джошуа объяснил, почему Усику пришлось непросто в бою с Чисорой

фото - boxingscene.com

Новина українською

Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) перед боем с Александром Усиком (18-0, 13 КО) вспомнил о прошлогоднем поединке украинца с Дереком Чисорой (32-11, 23 КО).

"Не судите Усика по поединку с Чисорой. Да, Дерек доставил ему проблем. Но Усик сумел переломить ход той встречи и вырвать победу. Я несколько лет спарринговал с Чисорой. Знаю, что он хорош. Знаю, что он неуступчивый.

Но все же мы с ним слишком разные стилистически. Так что тот бой мало мне дал пищи для размышления. Усик победил, он прошел сквозь огонь, воду и медные трубы. Отдаю ему должное за ту победу.

Усик добился всего в любителях: чемпион Европы, мира и Олимпийских игр. В профессионалах он стал абсолютным чемпионом крузервейта. Его достижения говорят сами за себя. Повторюсь, он один из лучших оппонентов за всю мою карьеру", - сказал Джошуа.

Бой за три титула в супертяжелом весе между Джошуа и Усиком состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...