Джошуа объяснил, почему Усику пришлось непросто в бою с Чисорой

Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) перед боем с Александром Усиком (18-0, 13 КО) вспомнил о прошлогоднем поединке украинца с Дереком Чисорой (32-11, 23 КО).

"Не судите Усика по поединку с Чисорой. Да, Дерек доставил ему проблем. Но Усик сумел переломить ход той встречи и вырвать победу. Я несколько лет спарринговал с Чисорой. Знаю, что он хорош. Знаю, что он неуступчивый.

Но все же мы с ним слишком разные стилистически. Так что тот бой мало мне дал пищи для размышления. Усик победил, он прошел сквозь огонь, воду и медные трубы. Отдаю ему должное за ту победу.

Усик добился всего в любителях: чемпион Европы, мира и Олимпийских игр. В профессионалах он стал абсолютным чемпионом крузервейта. Его достижения говорят сами за себя. Повторюсь, он один из лучших оппонентов за всю мою карьеру", - сказал Джошуа.

Бой за три титула в супертяжелом весе между Джошуа и Усиком состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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