Джошуа – Усик: за кулисами боя. День IV. ВИДЕО

Промоутерская компания Matchroom Boxing на своем YouTube-канале представила очередную часть закулисья вечера бокса на стадионе Тоттенхэма, главным событием которого станет долгожданный бой между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Накануне Джошуа и Усик впервые встретились друг с другом на официальной пресс-конференции. Боксеры поговорили о предстоящей битве и взглянули друг другу в глаза.

Бой Джошуа – Усик пройдет 25 сентября в Лондоне.

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