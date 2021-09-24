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Джошуа – Усик: за кулисами боя. День IV. ВИДЕО
Скоро всё произойдет
фото - boxingscene.com
Промоутерская компания Matchroom Boxing на своем YouTube-канале представила очередную часть закулисья вечера бокса на стадионе Тоттенхэма, главным событием которого станет долгожданный бой между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Накануне Джошуа и Усик впервые встретились друг с другом на официальной пресс-конференции. Боксеры поговорили о предстоящей битве и взглянули друг другу в глаза.
Бой Джошуа – Усик пройдет 25 сентября в Лондоне.
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