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Виталий Кличко назвал бой с Джошуа самым сложным в карьере Усика

Бокс
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Виталий Кличко назвал бой с Джошуа самым сложным в карьере Усика

instagram.com/vitaliyklitschko

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Легендарный украинец Виталий Кличко прокомментировал бой между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Это будет самый сложный поединок в спортивной карьере Усика. С боксером такого уровня Александр еще не встречался.

Шансы? Все зависит от него - от того, насколько правильными будут стратегия и тактика. Насколько Александр сможет навязать Джошуа свою формулу боя и не дать возможности сопернику пользоваться его ростом и преимуществом в весе. Потому что Джошуа - выше Усика и будет пытаться контратаковать, пользуясь также преимуществами в длине рук и владении мощным ударом правой", - сказал Кличко-старший.

Ожидается, что Виталий Кличко 25 сентября приедет в Великобританию на бой Усика с Джошуа.

Бой Джошуа – Усик состоится в субботу в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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В статье: Виталий Кличко Александр Усик Энтони Джошуа
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Источник:
Meta-ratings.com.ua

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