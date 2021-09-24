Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри перед боем с Усиком сравнил Джошуа со старой подушкой
Очередной комментарий от Тайсона
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) снова высказался о бое между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
"Если Джошуа не свалит Усика в дебюте боя и не потрясет его сильными ударами, то я вижу, что это будет тяжелая ночь для него. Возможно, он даже проиграет досрочно.
Усик бьет сильнее, чем о нем думают. Нужно просто продолжать попадать в цель – рано или поздно большой бодибилдер развалится по швам, как старая дешевая подушка. У Джошуа довольно быстро заканчиваются идеи. Он актер одной роли", - цитирует Фьюри BoxingScene.
Усик и Джошуа проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Джошуа vs Усик: гид по главному бою года
- Агент Зинченко: Наполи предлагали за Сашу самые большие деньги в Европе
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Британские СМИ откопали поражение Усика. Но это было 15 лет назад в среднем весе
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО