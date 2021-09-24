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Фьюри перед боем с Усиком сравнил Джошуа со старой подушкой

Бокс
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Очередной комментарий от Тайсона

Фьюри перед боем с Усиком сравнил Джошуа со старой подушкой

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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) снова высказался о бое между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Если Джошуа не свалит Усика в дебюте боя и не потрясет его сильными ударами, то я вижу, что это будет тяжелая ночь для него. Возможно, он даже проиграет досрочно.

Усик бьет сильнее, чем о нем думают. Нужно просто продолжать попадать в цель – рано или поздно большой бодибилдер развалится по швам, как старая дешевая подушка. У Джошуа довольно быстро заканчиваются идеи. Он актер одной роли", - цитирует Фьюри BoxingScene.

Усик и Джошуа проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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