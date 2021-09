Боттас выиграл первую практику на Гран-при России

Пилот Мерседеса Валттери Боттас с результатом 1:34.427 выиграл первую часть свободных заездов на Гран-при России. Финн на 0,2 секунды опередил своего напарника Льюиса Хэмилтона, а топ-3 замкнул лидер чемпионата Макс Ферстаппен.

В одной секунде от результата Боттаса круг в Сочи помимо двух фаворитов на титул сумел проехать только гонщик Феррари Шарль Леклер.

Что касается аутсайдеров, то протокол первой тренировки традиционно замкнули два гонщика Хаас Никита Мазепин и Мик Шумахер.

Mercedes are looking strong again in Sochi ????️#RussianGP #F1 pic.twitter.com/PSFv1WS6UK