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Такого вы не ждали: Усик чмокнул Ломаченко в ухо. ВИДЕО
Хорошо, что у Васи не сработали рефлексы
фото - twitter.com
Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) накануне прилетел в Лондон, чтобы поддержать Александра Усика (18-0, 13 КО) в бою с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Когда Ломаченко давал интервью, Усик подошел к другу...и поцеловал его в ухо. Василий спокойно отреагировал на эту выходку Александра и продолжил общаться с журналистом.
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