Виталий Кличко: В ожидании захватывающего поединка между Усиком и Джошуа

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) сообщил, что находится в ожидании поединка между украинским тяжеловесом Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"В ожидании захватывающего поединка между Усиком и Джошуа. Не могу дождаться этой чемпионской битвы.

Это очень волнительно", – сказал Кличко.

Напомним, что поединок Усика и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне.