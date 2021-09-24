Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виталий Кличко: В ожидании захватывающего поединка между Усиком и Джошуа
Бывший боксер с нетерпением ждет боя
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) сообщил, что находится в ожидании поединка между украинским тяжеловесом Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
"В ожидании захватывающего поединка между Усиком и Джошуа. Не могу дождаться этой чемпионской битвы.
Это очень волнительно", – сказал Кличко.
Напомним, что поединок Усика и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Трубин: Скучаю за Донецком, который был до войны. Город процветал, а сейчас - выживает
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Убойный правый прямой Кличко против Джошуа и еще 24 эпичных удара в боксе. ВИДЕО
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...