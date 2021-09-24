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Виталий Кличко: В ожидании захватывающего поединка между Усиком и Джошуа

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Бывший боксер с нетерпением ждет боя

Виталий Кличко: В ожидании захватывающего поединка между Усиком и Джошуа

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Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) сообщил, что находится в ожидании поединка между украинским тяжеловесом Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"В ожидании захватывающего поединка между Усиком и Джошуа. Не могу дождаться этой чемпионской битвы.

Это очень волнительно", – сказал Кличко.

Напомним, что поединок Усика и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне.

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В статье: Виталий Кличко Александр Усик Энтони Джошуа
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