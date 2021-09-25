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День боя Джошуа – Усик. Что нужно знать?
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фото - boxingscene.com
Вот и дождались – спустя 1610 дней после эпичного триллера на Уэмбли между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа украинский боксер снова претендует на титулы чемпиона мира в супертяжелом весе. Эпоха братьев Кличко давно позади – теперь все надежды страны в хэвивейте связаны с именем Александра Усика, который в ночь с субботы на воскресенье в бою с тем же Джошуа попытается прибрать к своим руками ремни по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
Где и во сколько смотреть бой Джошуа – Усик? Кто фаворит? А кто еще подерется в андеркарде? Ответы на все главные вопросы ищите в нашем гиде по главному бою года.
Пришло время для аналитики. Эксперты UA-Футбол Андрей Хижняк и Георгий Грошев детально разобрали перспективы Джошуа и Усика в сегодняшней битве. Хотите знать наш прогноз на вечерний мегафайт? Тогда включайте новое видео от UA-Футбол!
А теперь давайте погрузимся в историю. Украинские боксеры прежде неоднократно добивались громких побед на Туманном Альбионе. Сам Александр Усик дважды приезжал в Великобританию и огорчал местных боксеров. Верим, что и сегодня уроженец украинского Крыма покинет ринг в статусе победителя.
Шесть случаев, когда украинцы приезжали в Великобританию и сносили местных боксеров
Чемпионами мира в крузервейте и хэвивейте ставали лишь два человека – Эвандер Холифилд и Дэвид Хэй. Станет ли Усик третьим? Узнаем ближе к полуночи. А пока читайте, кто из боксеров-крузеров добивался успехов в весовой категории гигантов, а кому так и не удалось преодолеть разницу в габаритах.
Куда свернет Усик? Три удачных и три неудачных захода крузеров в хэвивейт
Александр Усик сегодня вечером впервые на профи-ринге столкнется с победителем Олимпийских игр. Украинские олимпионики в лице Владимира Кличко и Василия Ломаченко выиграли 3 из 4 предыдущих боев с себе подобными. Ждем четвертую победу.
Даже на солнце бывают пятна. Александр Усик – абсолютный чемпион мира в крузервейте, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы среди любителей – тоже проигрывал. Пусть и было это 15 лет назад в среднем весе.
Что мы всё про Усика, да про Усика. Энтони Джошуа – лидер супертяжелого веса, один из самых кассовых бойцов наших дней и просто достойный человек. Владимир Кличко не даст соврать.
Кто вы, мистер Энтони Джошуа?
Тайсон Фьюри, Василий Ломаченко, Боб Арум…Кто только не высказался о бое между Джошуа и Усиком. Мы собрали для вас самые интересные мнения. А здесь можно почитать, что думают о поединке многоуважаемые эксперты бокса из Великобритании.
Впереди – бой в супертяжелом весе. А чем знаменит хэвивейт? Правильно, нокаутами! Оба фигуранта главного события года имеют более чем внушительный процент досрочных побед. Самое время освежить в памяти все нокаутирующие удары от Энтони Джошуа и Александра Усика.
Ждем Джошуа? Все нокауты в карьере Усика:
Кличко, Поветкин и еще 20 нокаутов от Джошуа:
UA-Футбол проведет текстовую трансляцию боя Джошуа – Усик. Присоединяйтесь к нам ориентировочно в 22:00 по киевскому времени, чтобы не пропустить начало мегафайта в Лондоне!
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