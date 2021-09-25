Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик - Джошуа: Текстовая онлайн-трансляция главного поединка десятилетия
Усик - Джошуа: Текстовая трансляция 25.09.2021
Getty Images/Global Images Ukraine
Уже сегодня, 25 сентября в Лондоне в битве за звание чемпиона мира в супертяжелом весе сойдутся украинский претендент Александр Усик (18-0, 13 КО) и британский пока обладатель титулов Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Нет сомнений, что этот боксерский поединок - главный бой года. По крайней мере, для украинского зрителя.
Через 1610 дней после эпического триллера на Уэмбли между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа украинский боксер вновь претендует на титулы чемпиона мира в супертяжелом весе. Эпоха братьев давно позади - теперь все надежды страны в хэвивейте связанные с именем Александра Усика, который в ночь с субботы на воскресенье в бою с тем же Джошуа попытается прибрать к своим руками пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO .
11:50. Комментарий Василия Ломаченко: "Шансы обеих 50 на 50, они знают, что надо делать".
11:30. Главный бой вечера Усик - Джошуа начнется не ранее 23:50 по киевскому времени !!!
10:40. Здравствуйте, уважаемые любители спорта для настоящих мужчин! UA-Футбол предлагает Вам провести этот день и вечер вместе с нами и следить в онлайн-режиме за самыми интересными событиями из Лондона (Великобритания) где уже через несколько часов начнется поединок украинца Александра Усика и британского чемпиона мира Энтони Джошуа.
Наш спортсмен безусловно готов к поединку и покажет все свои лучшие способности сегодня в ринге.
Оставайтесь с нами чтобы не пропустить ничего интересного!
Популярное сейчас
- Шахтер - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 сентября 2021
- Ворскла обыграла Колос, де Пена остается в Динамо. Главные новости за 24 сентября
- Максимов: Ключевой момент матча с Колосом - 11-метровый, который вытащил Ризнык
- Ночной кошмар для чемпиона? Британские эксперты оценили шансы Усика в бою с Джошуа
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила