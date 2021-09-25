Усик - Джошуа: Текстовая онлайн-трансляция главного поединка десятилетия

UA-Футбол представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию главного поединка десятилетия в королевском весе Усик - Джошуа.

Уже сегодня, 25 сентября в Лондоне в битве за звание чемпиона мира в супертяжелом весе сойдутся украинский претендент Александр Усик (18-0, 13 КО) и британский пока обладатель титулов Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Нет сомнений, что этот боксерский поединок - главный бой года. По крайней мере, для украинского зрителя.

Через 1610 дней после эпического триллера на Уэмбли между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа украинский боксер вновь претендует на титулы чемпиона мира в супертяжелом весе. Эпоха братьев давно позади - теперь все надежды страны в хэвивейте связанные с именем Александра Усика, который в ночь с субботы на воскресенье в бою с тем же Джошуа попытается прибрать к своим руками пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO .

Детальный анализ поединка и прогноз на бой

ОНЛАЙН:

11:50. Комментарий Василия Ломаченко: "Шансы обеих 50 на 50, они знают, что надо делать".

11:30. Главный бой вечера Усик - Джошуа начнется не ранее 23:50 по киевскому времени !!!

10:40. Здравствуйте, уважаемые любители спорта для настоящих мужчин! UA-Футбол предлагает Вам провести этот день и вечер вместе с нами и следить в онлайн-режиме за самыми интересными событиями из Лондона (Великобритания) где уже через несколько часов начнется поединок украинца Александра Усика и британского чемпиона мира Энтони Джошуа.

Наш спортсмен безусловно готов к поединку и покажет все свои лучшие способности сегодня в ринге.

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