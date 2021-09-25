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Ломаченко: Шансы Усика и Джошуа - 50 на 50, они понимают, что надо делать

Бокс
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Комментарий украинца

Ломаченко: Шансы Усика и Джошуа - 50 на 50, они понимают, что надо делать

фото - twitter.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес, экс-чемпион мира Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) прокомментировал шансы своего соотечественника Александра Усика (18-0, 13 КО) в бою против британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Его слова цитирует канал MatchroomBoxing:

Текстовая онлайн-трансляция Усик - Джошуа

"Вы знаете, для меня это очень исторический момент в украинском боксе. Исторический момент для фанатов по всему миру.

Если честно, то для меня здесь 50 на 50, потому что они понимают, что им нужно делать в ринге, в обоих серьезный любительский опыт, оба техничны. Так что я не знаю, 50 на 50. Очень равный бой.

У Джошуа сила, опыт и размах рук, а у Александра - скорость, реакция, координация и опыт на любительском уровне. Никто не знает, кто выиграет. Остался всего один день" - сказал он.

Детальный анализ и прогноз на бой Усик - Джошуа

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко Энтони Джошуа
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