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Промоутер Усика: Александр уверен в победе на 1000%

Бокс
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Хороший настрой на бой

Промоутер Усика: Александр уверен в победе на 1000%

фото - ringside24.com

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк прокомментировал настрой своего подопечного на бой против британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Его слова цитирует BoxingUK:

Текстовая онлайн-трансляция боя

"Уверен ли Усик в победе над Джошуа на 500 процентов? Нет, сейчас не на 500, а на 1000%. Безусловно, это будет противостояние навыков и мощи. Не нужно быть великим философом, чтобы прийти к такому выводу. Посмотрим, что сработает - навыки или мощь.

Может Усик нокаутировать Джошуа? Легко. Он супертяжеловес. Один удар в подбородок - и соперник упадет. Нужно только донести этот удар, а это уже вопрос навыков. Так что произойти может что угодно" - сказал он.

Детальный анализ и прогноз на бой

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В статье: Александр Усик Александр Красюк
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