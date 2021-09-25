Промоутер Усика: Александр уверен в победе на 1000%

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк прокомментировал настрой своего подопечного на бой против британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Его слова цитирует BoxingUK:

Текстовая онлайн-трансляция боя

"Уверен ли Усик в победе над Джошуа на 500 процентов? Нет, сейчас не на 500, а на 1000%. Безусловно, это будет противостояние навыков и мощи. Не нужно быть великим философом, чтобы прийти к такому выводу. Посмотрим, что сработает - навыки или мощь.

Может Усик нокаутировать Джошуа? Легко. Он супертяжеловес. Один удар в подбородок - и соперник упадет. Нужно только донести этот удар, а это уже вопрос навыков. Так что произойти может что угодно" - сказал он.