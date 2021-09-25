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Костя Цзю: У меня 60 на 40 преимущество в сторону Усика
Комментарий легендарного чемпиона
фото - boxingscene.com
Легенда мирового бокса Костя Цзю рассказал о своем фаворите в поединке Усик - Джошуа.
"У Усика есть одно преимущество - это его ум. Вот этим он должен брать. Быть умнее своего соперника, я думаю, у него все получится. Как говорят, ставлю на него, хотя я не сторонник ставок.
Думаю, что Усик будет постоянно на острие, не давая возможности Джошуа быть сильно активным. Потому что если тот разгонится, то ничего хорошего не будет.
Именно поэтому Усик должен занять центр ринга и не давать Джошуа делать какие-то активные действия.
Джошуа - сильный, мощный, много нокаутов. Он очень хороший боксер. Не зря он олимпийский чемпион. Просто так олимпийскими чемпионами не становятся. Именно поэтому будет очень хороший бой.
Я еще раз говорю, что у меня 60 на 40 преимущество в сторону Усика. Но бокс - это такая штука, что очень большое значение имеет сама подготовка, как моральная, так и физическая" - сказал он.
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