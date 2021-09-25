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Тайсон Фьюри: Джошуа плохо себя чувствует под давлением

Бокс
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Тайсон Фьюри: Джошуа плохо себя чувствует под давлением

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1; 21 КО) рассказал о недостатках своего соотечественника Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в бою против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО ). Его слова цитирует BoxingNews24:

Текстовая трансляция Усик - Джошуа

"Одна вещь, которую мы видели ранее в Джошуа - это то, что он плохо себя чувствует под давлением. В таком положении он разваливается как дешевая подушка, которая продается в дешевом магазине. Под давлением он трещит по швам и это уже может произойти здесь, сегодня. Если Усик воспользуется его недостатками, то это будет стоять мне около ста миллионов долларов. Да, я болею за Джошуа, но у меня есть сомнения" - сказал он.

Детальный анализ и прогноз на бой

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В статье: Тайсон Фьюри
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