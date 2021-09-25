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Александр Емельяненко: У Джошуа практически нет шансов в бою с Усиком

Бокс
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(1 голосов)

Ничего себе комментарий

Александр Емельяненко: У Джошуа практически нет шансов в бою с Усиком

championat.com/

UA-Футбол
Новина українською

Боец ММА Александр Емельяненко дал свой прогноз на поединок украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) и британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Его слова цитирует Vse-pro-sport.ua:

Текстовая трансляция боя

"У Александра отличная выносливость, он хорошо выбрасывает удары и не будем забывать, что он нокаутер. Саша постоянно прессингует противника, имеет большой арсенал разнообразных ударов и всегда использует различные комбинации, очень редко повторяясь.

Украинец отлично держит темп и всегда заставляет оппонента находиться в напряжении. Я считаю, что в этом бою у Джошуа практически нет шансов, несмотря на все его прежние заслуги. На мой взгляд, британцу придется отдать свои пояса украинскому боксеру после этого поединка" - сказал он.

Детальный анализ и прогноз на бой

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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Комментарии (2)
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Ардалион (землянин)
25.09.2021 в 13:57
Усику пздц однозначно. И Усик это знает. Цирк, шоу и деньги..
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Ардалион (землянин)
25.09.2021 в 13:54
последствия ударов по голове у бойца ММА
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