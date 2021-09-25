Усик: Победу одержит тот, у кого будет больше терпения

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) перед поединком за титул чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) поделился предположением, кто одержит победу в их противостоянии. Его слова цитирует SkySports:

Текстовая трансляция боя

"Энтони абсолютно прав в том, что это будет бой между двумя боксерскими умами, двумя боксерскими интеллектами. Тот, у кого будет больше терпения, чтобы преодолеть все давление в поединке, в результате и одержит победу" - сказал он.