  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик: Победу одержит тот, у кого будет больше терпения
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик: Победу одержит тот, у кого будет больше терпения

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Последние слова перед боем жизни

Усик: Победу одержит тот, у кого будет больше терпения

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) перед поединком за титул чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) поделился предположением, кто одержит победу в их противостоянии. Его слова цитирует SkySports:

Текстовая трансляция боя

"Энтони абсолютно прав в том, что это будет бой между двумя боксерскими умами, двумя боксерскими интеллектами. Тот, у кого будет больше терпения, чтобы преодолеть все давление в поединке, в результате и одержит победу" - сказал он.

Детальный анализ и прогноз на бой

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...