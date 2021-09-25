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Усик: Победу одержит тот, у кого будет больше терпения
Последние слова перед боем жизни
фото - boxingscene.com
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) перед поединком за титул чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) поделился предположением, кто одержит победу в их противостоянии. Его слова цитирует SkySports:
"Энтони абсолютно прав в том, что это будет бой между двумя боксерскими умами, двумя боксерскими интеллектами. Тот, у кого будет больше терпения, чтобы преодолеть все давление в поединке, в результате и одержит победу" - сказал он.
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