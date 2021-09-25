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Усик - Джошуа: Андеркарт боксерского вечера в Лондоне

Бокс
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Кто будет драться до главного события

Усик - Джошуа: Андеркарт боксерского вечера в Лондоне

UA-Футбол
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Сегодня, 25 сентября в Лондоне на арене футбольного стадиона Тоттенхэм состоится бой за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF между действующим обладателем поясов, британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинским претендентом Александром Усиком (18-0 , 13 КО).

Текстовая трансляция боя Усик - Джошуа

Перед главным событием вечера пройдут поединки андеркарта. Вашему вниманию перечень боев, которые стоит посмотреть до боя Усик - Джошуа.

Даниэль Лапин (4-0, 0 КО) - Павел Мартынюк (4-7, 4 КО)

Кристофер Осли (12-0, 9 КО) - Хасан Байсангуров (21-1, 11 КО)

Максим Продан (19-0-1, 15 KO) - Флориан Марку (8-0-1, 6 КО)

Кэмпбелл Хаттон (3-0, 0 КО) - Сонни Мартинес (2-4, 0 КО)

Каллум Смит (27-1, 19 КО) - Ленин Кастильо (21-3-1, 16 КО)

Лоуренс Околе (16-0, 13 КО) - Дилан Прашович (15-0, 12 КО)

Детальный анализ Усик - Джошуа и прогноз на бой

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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