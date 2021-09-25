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Усик перед боем с Джошуа написал трогательный пост жене. Фото
Очень мило
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) в день поединка против британского чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) написал трогательный пост о своей жене Екатерине и поздравил ее с 12 годовщиной совместной жизни. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Instagram:
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