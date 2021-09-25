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Усик - Джошуа: Главная арена боя готова к началу поединка. Видео
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фото - boxingscene.com
Сегодня, 25 сентября в Лондоне (Великобритания) украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) проведет свой поединок против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Вашему вниманию подготовка главной арены сегодняшнего поединка - футбольного стадиона Тоттенхэм:
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