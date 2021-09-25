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Усик прибыл на стадион Тоттенхэм на бой против Джошуа. Фото
Украинец уже на месте
фото - boxingscene.com
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) прибыл на арену стадиона Тоттенхэм на бой против британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Соответствующее фото размещено на официальной странице lomus в Instagram.
Напомним, что бой Усик - Джошуа начнется в 23:50 по киевскому времени.
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