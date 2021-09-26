Приветствуйте нового чемпиона! Александр Усик разбил Энтони Джошуа

Поздно вечером в субботу, 25 сентября, в Лондоне на переполненном стадионе «Тоттенхэма» состоялся самый ожидаемый боксерский поединок 2021-го года - украинец Александр Усик попытался отобрать четыре пояса чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO у британца Энтони Джошуа.

В первых раундах Александр Усик пытался действовать максимально быстро, Джошуа занял центр ринга и выжидал свой момент для удара. Украинцу довольно сложно было подобраться к сопернику, поскольку Джошуа умело держал дистанцию. А уже в третьем раунде Усику удалось хорошо попасть в голову Энтони левым боковым, после чего британец даже был вынужден клинчевать.

Поняв, что дебют остался за украинцем, в четвертом раунде Джошуа активизировался. Однако уже в следующей трехминутке Усик продолжал обстреливать британца большим количеством своих джебов, хотя и Энтони несколько раз хорошенько приложился по блоку. В шестом раунде боксеры взяли своеобразный отдых, но перед самым гонгом Усик пропустил опасный боковой.

А вот седьмой раунд стал бенефисом Усика. После одного из прямых Александра Джошуа даже попятился к канатам, но удержался на ногах. Украинец продолжил доминировать, но отправить на канвас соперника не смог. Развить успех Усику в следующем раунде соперник не дал - несколькими жесткими встречными по корпусу он сбил наступление Александра. Впрочем, нельзя было сказать, что британец взял трехминутку.

В девятом раунде показалось, что Усик взял паузу, которой Джошуа впрочем полноценно воспользоваться не смог. В десятом раунде у Александра возникло рассечение, но и лицо Джошуа было припухшими от регулярных попаданий от украинского боксера. В 11-м раунде Усик с гонгом бросился на соперника и впоследствии попадал в голову британцу, тот упрямо надеялся на так называемый «лаки-панч» и несколько раз был близок к тому, чтобы попасть. Однако Александр был неуловимым. Наконец в 12-м раунде Энтони мощно встретил украинца, но тот мгновенно ответил боковыми. Более того, на последних секундах Усик расстрелял Джошуа серией и тот едва удержался на ногах. В конце концов, победителя должны были определить записки судей.

И все три единогласно отдали победу Александру Усику! 117:112, 116:112, 115:113 - украинский боксер стал новым чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Для Джошуа это второе поражение в карьере, Александр Усик остается непобежденным на профессиональном ринге. Однако по условиям контракта британец имеет право на реванш.