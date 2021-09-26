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Приветствуйте нового чемпиона! Александр Усик разбил Энтони Джошуа

Бокс
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(11 голосов)

Единогласным решением судей

Приветствуйте нового чемпиона! Александр Усик разбил Энтони Джошуа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Поздно вечером в субботу, 25 сентября, в Лондоне на переполненном стадионе «Тоттенхэма» состоялся самый ожидаемый боксерский поединок 2021-го года - украинец Александр Усик попытался отобрать четыре пояса чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO у британца Энтони Джошуа.

В первых раундах Александр Усик пытался действовать максимально быстро, Джошуа занял центр ринга и выжидал свой момент для удара. Украинцу довольно сложно было подобраться к сопернику, поскольку Джошуа умело держал дистанцию. А уже в третьем раунде Усику удалось хорошо попасть в голову Энтони левым боковым, после чего британец даже был вынужден клинчевать.

Поняв, что дебют остался за украинцем, в четвертом раунде Джошуа активизировался. Однако уже в следующей трехминутке Усик продолжал обстреливать британца большим количеством своих джебов, хотя и Энтони несколько раз хорошенько приложился по блоку. В шестом раунде боксеры взяли своеобразный отдых, но перед самым гонгом Усик пропустил опасный боковой.

Приветствуйте нового чемпиона! Александр Усик разбил Энтони Джошуа - изображение 1

А вот седьмой раунд стал бенефисом Усика. После одного из прямых Александра Джошуа даже попятился к канатам, но удержался на ногах. Украинец продолжил доминировать, но отправить на канвас соперника не смог. Развить успех Усику в следующем раунде соперник не дал - несколькими жесткими встречными по корпусу он сбил наступление Александра. Впрочем, нельзя было сказать, что британец взял трехминутку.

В девятом раунде показалось, что Усик взял паузу, которой Джошуа впрочем полноценно воспользоваться не смог. В десятом раунде у Александра возникло рассечение, но и лицо Джошуа было припухшими от регулярных попаданий от украинского боксера. В 11-м раунде Усик с гонгом бросился на соперника и впоследствии попадал в голову британцу, тот упрямо надеялся на так называемый «лаки-панч» и несколько раз был близок к тому, чтобы попасть. Однако Александр был неуловимым. Наконец в 12-м раунде Энтони мощно встретил украинца, но тот мгновенно ответил боковыми. Более того, на последних секундах Усик расстрелял Джошуа серией и тот едва удержался на ногах. В конце концов, победителя должны были определить записки судей.

Приветствуйте нового чемпиона! Александр Усик разбил Энтони Джошуа - изображение 2

И все три единогласно отдали победу Александру Усику! 117:112, 116:112, 115:113 - украинский боксер стал новым чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Для Джошуа это второе поражение в карьере, Александр Усик остается непобежденным на профессиональном ринге. Однако по условиям контракта британец имеет право на реванш.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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Комментарии (33)
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Ардалион (землянин)
26.09.2021 в 01:55
И это всё на шо негр Антон был способен??? Тхеее.. А понтов то, понтов сколько было, господзиии... Усик груша... я на нём потренеруюсь... мы смотрим вперёд... Тьфу.. Прости Санёк, не верил в твою победу. Но, кто ж знал, шо Джошуа окажется таким тюфяком.
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hardcorepwnz (Украина)
26.09.2021 в 01:57
Ну Джошуа можно уважать хотя бы за то, что он интеллигентный парень и не опустился до треш тока. Посмотреть хотя бы их взвешивание, как встреча друзей) Да и в ринге все четко, без подлости
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МЕS QUE UN CLUB
26.09.2021 в 01:59
ну не сказав би що такий хороший. Джоршуа любить п*п*здєть в ринзі
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Ардалион (землянин)
26.09.2021 в 02:00
Да, тут уважуха, мне тоже понравилось. Так и надо. Два олимпийских чемпиона уважили друг друга.
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МЕS QUE UN CLUB
26.09.2021 в 02:01
Джоршуа насправді не олімпійський чемпіон
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hardcorepwnz (Украина)
26.09.2021 в 02:05
Ну в ринге, когда тебя лупят, там уже может и вылететь что-то ненароком, то таке)
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Ардалион (землянин)
26.09.2021 в 02:12
Витёк, порождение ты ехидны и скунса, вечно ты всё испортишь, всё изгадишь.. Порадуйся хоть за белого человека, за белую расу. Негр повержен на уже родине негров. Это тебе не хухры-мухры., это очень даже ого-го!
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МЕS QUE UN CLUB
26.09.2021 в 02:15
занадто слабкий духом як для темношкірого чекаю з нетерпінням на бій Усик - Уайлдер. от там негр то шо надо
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Ардалион (землянин)
26.09.2021 в 02:19
А Фьюри снова побьёт Уайлдера и Усик с ним не встретится. Ну, а Фьюри уже потом побьёт Усика, там вообще без вариантов. Фьюри ещё выше Джошуа, туда вообще не достать. Разве шо по печени. )))
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МЕS QUE UN CLUB
26.09.2021 в 02:28
побачим
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Ol-g (Одесса)
26.09.2021 в 01:53
Молодець!
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0
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simargl (Чернигов)
26.09.2021 в 01:43
Отличный вечер бокса. Приятно,что Украина опять вернулась на боксерский Олимп. И сделал это Усик весьма круто. Можно не принимать его религиозность, и заострять внимание на ту муть которой голову его напичкал папаЛомо, но он украинец и защищает честь нашего флага, а не триколор Московии. Поздравляю всех с новым чемпионом!!! Слава Украине!!
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+1
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hardcorepwnz (Украина)
26.09.2021 в 01:43
Молодец Саня, весь мир не верил, а ты смог. Великая победа, крутой боксер и крутой мужик. Слава Украине!
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+2
0
Referee-12 (Новая Прага)
26.09.2021 в 01:37
Слава Україні! Усік - чемпіон!
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+2
0
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Mariner888 (Одесса)
26.09.2021 в 01:35
Красава !!! С победой !!! Чемпионские пояса возвращаются в Украину!!!
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+1
0
79timoha (Днепропетровск)
26.09.2021 в 01:31
Да классная победа!Где ети коллективные гончаренки?
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.09.2021 в 01:30
пришлось смотреть москворотую трансляху с комментарием, прости Господи, валуева) хз чем занимался Джошуа между боем с Вованом и по сегодняшний день - походу нюхал кокс на яхте с бабами и пинал мешки с картошкой. Ни скорости, ни удара, ничего. Даже свою единственную надежду на счастливый панч никак не попытался реализовать, наоборот - чуть не поймал нокаут в последнем раунде. Заслуженная победа православнутого малоросса, который превзошел оппонента в первую очередь по скорости и боевому духу
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+1
-2
ВиктАн
26.09.2021 в 01:30
Усик ЧЕМПИОН!!!!
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+2
0
ACB (Чернигов)
26.09.2021 в 01:28
Краса!!! Спасибо за прекрасный бой!! Не зря я не спал и ждал))
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+2
0
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Romerik (YNWA)
26.09.2021 в 01:27
Очень хочеться увидеть реванш, а там дай бог бой против фюри...
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
26.09.2021 в 01:45
Только не понятно, что там Джошуа может нареваншировать. Его разбили полностью, и отбегать как от Руиса во втором бою, уже не получится. Саня сам кого хочешь перебегает
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0
0
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Romerik (YNWA)
26.09.2021 в 02:19
Ну да, тут согласен. Так как бегает по рингу Саня, ещё нужно уметь. Столько кг поднял до супертяжей и так двигаться в ринге, когда против тебя почти все стоят на месте мертвые.
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simargl (Чернигов)
26.09.2021 в 01:46
Вот против Фьюри стремно... кин-Конг ипучий очень неудобный соперник
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0
0
Соколов (Никополь)
26.09.2021 в 01:25
Саня красава. Прекрасный бокс, и победа.
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+3
0
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
26.09.2021 в 01:25
Урааааа! Красава !!!!
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+3
0
Only DK (Kyiv)
26.09.2021 в 01:24
Такое чувство, что боксировал с полуаматором. Джошуа в этом бое вообще никакущий
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+1
0
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
26.09.2021 в 01:25
Может дело не в Джошуа?
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+4
0
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hardcorepwnz (Украина)
26.09.2021 в 01:43
Во во. Что Усик ему навязал, то Джошуа и принял.
0
0
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МЕS QUE UN CLUB
26.09.2021 в 01:51
Джоршуа - домашній мішкобой. Надіюсь про нього ніхто більше не згадає
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0
0
5ata4ok (Харьков)
26.09.2021 в 01:21
молодчина!!!
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+3
0
r o l e x (полтава)
26.09.2021 в 01:14
Україна, з чемпіоном світу тебе! Фантастичний рівень боксу показав Усик! Напевно, що найкращий бій року!
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+5
0
НикНиколаев (Минск)
26.09.2021 в 01:13
Саша, ты лучший! Мы верили! С победой!
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+7
0
xapyga (Запорожье)
26.09.2021 в 01:12
Просто супер.Усик уничтожил Джошуа
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+7
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