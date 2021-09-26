Александр Усик: Я хотел прославить Господа, эта победа от него

Украинский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) прокомментировал победу в бою против британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Его слова цитирует MEGOGO:

Усик - Джошуа: Как это было

"Это значит очень много для меня. Бой прошел именно так, как и предполагал. Было несколько моментов, когда Джошуа зажимал меня, но это незначительные вещи.

Не было задачи остановить бой в 12-м раунде. Сначала я хотел это сделать, попал, бросился, но мой тренер привел меня в чувство. Единственное, что я хотел сделать - это прославить Господа. Эта победа от него.

Сегодня наша с женой годовщина - 12 лет назад в этот день я сделал ей предложение. На данный момент я хочу домой, я готовился к этому поединку с января и был мало со своей семьей, со своими детьми. Я хочу наблюдать, как они играют, кричат, пачкают одежду. Сейчас я не думаю о реванше.

Это была еще не самая моя лучшая версия" - сказал украинец.