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Александр Усик: Я хотел прославить Господа, эта победа от него
Комментарий нового чемпиона мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) прокомментировал
"Это значит очень много для меня. Бой прошел именно так, как и предполагал. Было несколько моментов, когда Джошуа зажимал меня, но это незначительные вещи.
Не было задачи остановить бой в 12-м раунде. Сначала я хотел это сделать, попал, бросился, но мой тренер привел меня в чувство. Единственное, что я хотел сделать - это прославить Господа. Эта победа от него.
Сегодня наша с женой годовщина - 12 лет назад в этот день я сделал ей предложение. На данный момент я хочу домой, я готовился к этому поединку с января и был мало со своей семьей, со своими детьми. Я хочу наблюдать, как они играют, кричат, пачкают одежду. Сейчас я не думаю о реванше.
Это была еще не самая моя лучшая версия" - сказал украинец.
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