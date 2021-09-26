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Александр Усик - Энтони Джошуа. Видео лучших моментов поединка
Смотреть видео обзор боя Усик - Джошуа, 25 сентября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор поединка за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
Претендент создал для чемпиона максимально не комфортные условия. Усик постоянно двигался и не боялся атаковать как с дальней, так и со средней дистанции. Джошуа сделал ставку на свою мощь и прогадал.
Александр был заметно лучшим, что и подтвердили судьи, единогласным решением (117:112, 116:112, 115:113) присудив ему победу. Таким образом, Усик стал обладателем чемпионских поясов по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.
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