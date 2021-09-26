Александр Усик - Энтони Джошуа. Видео лучших моментов поединка

Вашему вниманию видео обзор поединка за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Претендент создал для чемпиона максимально не комфортные условия. Усик постоянно двигался и не боялся атаковать как с дальней, так и со средней дистанции. Джошуа сделал ставку на свою мощь и прогадал.