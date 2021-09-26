Александр Усик после поединка: Слава Богу. Фото

Украинский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) после победы над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) разместил пост на своей официальной странице в Instagram, в котором поблагодарил Бога за триумф.

"Слава Богу!!!"