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Александр Усик после поединка: Слава Богу. Фото
Украинец счастлив
фото - boxingscene.com
Украинский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) после
"Слава Богу!!!"
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