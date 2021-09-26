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Президент Украины Зеленский поздравил Усика с победой над Джошуа. Фото
Поздравление от главы государства
ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нашего супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 КО) с
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Комментарии (1)
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Ардалион (землянин)
26.09.2021 в 02:28
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