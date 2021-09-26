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Президент Украины Зеленский поздравил Усика с победой над Джошуа. Фото

Бокс
(1 голосов)

Поздравление от главы государства

Президент Украины Зеленский поздравил Усика с победой над Джошуа. Фото

ОПУ

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нашего супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 КО) с победой над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), разместив пост на своей официальной странице в Instagram .

Усик - Джошуа: Как это было

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Ардалион (землянин)
26.09.2021 в 02:28
А звезду героя президент не хочет Усику дать? Украинский победный флаг гордо реял в самом логове англосаксов, ёпт..
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