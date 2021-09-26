Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усику наложили несколько швов после боя с Джошуа. Фото
Просто красавчик
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) после
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- УПЛ. Рух - Динамо 0:2. Фактор Гармаша, или Малой кровью
- Рух – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 9-го тура УПЛ
- Шахтер - Верес 4:1. Вечное сияние Марлоса
- Усик - Джошуа: Текстовая онлайн-трансляция, Усик уничтожил Джошуа
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...