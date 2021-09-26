Усику наложили несколько швов после боя с Джошуа. Фото

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) после победы над Энтони Джошуа (25-2, 22 КО) был вынужден обратиться за помощью к врачам, чтобы немного подшить правую бровь.

Усик - Джошуа: Как это было